6.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Самокаты уходят на зимовку: что изменится в следующем сезоне?»
В Москве подходит к завершению сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и электровелосипедов. Точная дата отключения сервисов пока не определена: по данным столичного Департамента транспорта, прокат продолжит работу до наступления устойчивых минусовых температур, когда гололёд и наледь сделают поездки опасными.
При этом популярность СИМ продолжает расти. С января по сентябрь 2026 года жители и гости столицы совершили около 64 млн поездок на арендных электросамокатах — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Ассоциации операторов микромобильности, по итогам сезона показатель может достичь 65–70 млн поездок. Электросамокаты стали привычной частью городской транспортной системы, однако вместе с ростом спроса сохраняются вопросы безопасности, соблюдения ПДД и защиты пешеходов.
Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Когда в Москве окончательно завершится сезон СИМ?
- Сколько поездок на электросамокатах совершили в этом году?
- Стало ли больше ДТП с участием СИМ по сравнению с прошлым годом?
- Какие нарушения чаще всего допускают пользователи СИМ?
- Следует ли ограничить движение СИМ по тротуарам?
- Какие изменения ждут пользователей к следующему сезону?
Участники пресс-конференции:
- директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман
- вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8