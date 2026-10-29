6.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Самокаты уходят на зимовку: что изменится в следующем сезоне?»

В Москве подходит к завершению сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и электровелосипедов. Точная дата отключения сервисов пока не определена: по данным столичного Департамента транспорта, прокат продолжит работу до наступления устойчивых минусовых температур, когда гололёд и наледь сделают поездки опасными.

При этом популярность СИМ продолжает расти. С января по сентябрь 2026 года жители и гости столицы совершили около 64 млн поездок на арендных электросамокатах — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Ассоциации операторов микромобильности, по итогам сезона показатель может достичь 65–70 млн поездок. Электросамокаты стали привычной частью городской транспортной системы, однако вместе с ростом спроса сохраняются вопросы безопасности, соблюдения ПДД и защиты пешеходов.

Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Когда в Москве окончательно завершится сезон СИМ?

Сколько поездок на электросамокатах совершили в этом году?

Стало ли больше ДТП с участием СИМ по сравнению с прошлым годом?

Какие нарушения чаще всего допускают пользователи СИМ?

Следует ли ограничить движение СИМ по тротуарам?

Какие изменения ждут пользователей к следующему сезону?

Участники пресс-конференции:

директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман

вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



