09.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Национальная Духовная Трапеза — 2026: единство ценностей как основа будущего России»

11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.

Особое внимание будет уделено практическому воплощению духовных ценностей в повседневной жизни. В программе запланированы тематические секции, посвящённые социальному служению, образованию, предпринимательской этике, взаимодействию религии и права и тд.

Масштаб события подтверждают и результаты прошлых лет. В Национальной Духовной Трапезе 2025 года приняли участие более 600 человек, в том числе международные гости из стран БРИКС, Африки, Латинской Америки и Азии.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова главная цель Национальной Духовной Трапезы - 2026?

Какие духовные ценности сегодня наиболее важны для российского общества?

Как укреплять межконфессиональный диалог в современных условиях?

Как прививать молодежи традиционные нравственные ценности?

Какие практические инициативы планируется реализовывать по итогам мероприятия?

Каков международный масштаб Национальной Духовной Трапезы?

Как предпринимательство может служить России и созидать нравственные ценности?

Участники пресс-конференции:

Президент фонда «Национальная Духовная Трапеза» Андрей Гайдамака;

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Ряховский;

Референт Управления внутренней политики Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Андрей Третьяков;

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоирей Отец Игорь Выжанов;

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин;

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Уполномоченный при Президента РФ по защите прав предпринимателей Андрей Шохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

