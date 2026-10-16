23.10.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Холодный расчёт или фантастика: Зачем люди выбирают криозаморозку»



Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Сегодня крионика остаётся экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько стоит заморозка человеческого тела?

Как проходит процедура крионирования?

Сколько лет можно хранить тело при сверхнизких температурах?

Есть ли научные доказательства возможности возвращения к жизни?

Кто чаще всего решается на крионирование и почему?

Какие юридические и этические вопросы возникают при заморозке людей

Может ли крионика в будущем стать доступна каждому?

Участники пресс-конференции:

директор криокомпании "КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд);

Биофизик, криобиолог, геронтолог, футуролог Игорь Артюхов;

иерей Валерий Сосковец;

психолог





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







