23.10.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Холодный расчёт или фантастика: Зачем люди выбирают криозаморозку»
Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.
Сегодня крионика остаётся экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько стоит заморозка человеческого тела?
- Как проходит процедура крионирования?
- Сколько лет можно хранить тело при сверхнизких температурах?
- Есть ли научные доказательства возможности возвращения к жизни?
- Кто чаще всего решается на крионирование и почему?
- Какие юридические и этические вопросы возникают при заморозке людей
- Может ли крионика в будущем стать доступна каждому?
Участники пресс-конференции:
- директор криокомпании "КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд);
- Биофизик, криобиолог, геронтолог, футуролог Игорь Артюхов;
- иерей Валерий Сосковец;
- психолог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8