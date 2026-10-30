05.11.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дети под цифровым надзором: Зачем ограничивать интернет для подростков до 14 лет?»

Родителей призывают внимательнее следить за онлайн-активностью детей, контролировать их общение в социальных сетях и мессенджерах и защищать от опасного контента, интернет-мошенников и кибербуллинга. На фоне растущего времени, которое несовершеннолетние проводят в сети, в России развернулась дискуссия о необходимости дополнительных ограничений для юных пользователей. В частности, обсуждаются сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет и механизмы подтверждения возраста в социальных сетях.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», опубликованного в марте 2026 года, 86% школьников, по их собственным оценкам, проводят в интернете около четырёх часов ежедневно. Среди подростков 15–17 лет этот показатель достигает примерно пяти часов в день. При этом только 27% родителей сообщили, что ограничивают экранное время детей.

По данным ВЦИОМ, представленным в сентябре 2026 года, 59% россиян поддерживают ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. При этом 50% выступают за ограничение доступа к опасному контенту, а 12% поддерживают полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Однако 82% опрошенных считают, что дети могут пытаться обходить такие ограничения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Нужно ли ограничивать интернет для детей младше 14 лет?

Сколько времени подростки проводят в сети ежедневно?

Какие онлайн-угрозы наиболее опасны для детей?

Помогут ли возрастные ограничения защитить подростков?

Нужно ли вводить обязательную проверку возраста в соцсетях?

Кто должен отвечать за безопасность детей в интернете – родители или платформы?

Участники пресс-конференции:

первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис;

глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ;

; вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







