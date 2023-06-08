В Госдуме призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива и сидра

«Нужно отменить мораторий и вернуть проверки, связанные с производством подобного рода напитков. Правительство РФ своим 336 постановлением исключило возможность проведения внеплановых проверок, причем тотально. Проверки несколько раз, по моим данным, пытались инициировать, но они отвергались по причине того, что прокуратура не находила оснований. Для того, чтобы проверить сегодня во внеплановом порядке подобного рода производства, нужны либо тяжкий вред здоровью, либо смерть», - сказал Куринный.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха). По его словам, только таким образом можно остановить череду смертей от отравления этим ядом.

