27.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Частные вузы на паузу: почему в России предлагают остановить выдачу лицензий университетам?»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно приостановить выдачу лицензий новым частным вузам до наведения порядка в системе высшего образования и пересмотра законодательства. По её мнению, упрощённая процедура открытия университетов привела к появлению учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность, превращая получение диплома в формальность.

По данным Рособрнадзора, с 2021 по 2025 год количество частных образовательных организаций, получивших лицензии, выросло на 15%, а число организаций, получивших государственную аккредитацию хотя бы по одной образовательной программе, — на 39%. По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Всего в системе высшего образования обучались более 4,6 млн студентов, при этом на частные организации приходилось 11,4% учащихся.

Отдельные вопросы вызывает качество образовательных программ. По данным, озвученным Рособрнадзором, в 2026 году по состоянию на 1 октября было проведено 464 экспертизы, а доля отказов составила 18%. При этом отсутствие государственной аккредитации у программы не означает автоматически, что вуз работает незаконно или образование в нём некачественное, однако может влиять на возможность выдачи диплома государственного образца.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько частных вузов работает в России сегодня?

Насколько сильно отличается качество образования в частных и государственных вузах?

По каким критериям будут определять, какие вузу могут работать?

Приведет ли ограничение лицензий к росту стоимости обучения?

Как инициатива отразится на конкуренции в сфере высшего образования?

Поможет ли остановка выдачи лицензий повысить качество образования?

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;

исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах;

омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



