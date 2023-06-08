Экономист Черниговский указал на проблемы из-за разных правил для производителей алкоголя

Все заводы должны иметь средства учета продукции независимо от того, какая мощность выпуска у предприятия, отметил в эфире НСН Максим Черниговский. 

У всех участников алкогольного рынка должны быть равные правила производства, заявил гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в пресс-центре НСН. Он отметил, что производители 2/3 всего объема реализованного алкоголя на сегодняшний день не лицензируют свое производство.

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«На сегодняшний день правила для участников алкогольного рынка в России, действительно, не единые. Ежегодно у нас в стране реализуется 13 млрд алкогольной продукции всех видов. Из них 8 млрд – это та самая алкогольная продукция «натурального брожения», которая не маркируется акцизными марками. Получается, производители 2/3 всего объема реализованного алкоголя не лицензируют свое производство! Розничные магазины, которые реализуют такую продукцию, вообще-то должны получать лицензию на ее реализацию!», - сказал Мамонтов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в пресс-центре НСН рассказал, что у всех участников алкогольного рынка должны быть равные условия ведения бизнеса. Он объяснил, что у некоторых производителей пивоваренного рынка мощность выпуска меньше 300 тысяч dal, соответственно счетчиков на заводах нет. По его словам, где нет учета, там меньше контроля за качеством производства: они уходят от системы ЕГАИС.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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