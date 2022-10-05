06.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Пустые ТЦ, кинотеатры, рестораны и фитнес-клубы. Как бизнес переживает последствия частичной мобилизации?»

Россию после 21 сентября покинули около 700 000 граждан, сообщают СМИ. В связи с этим опять опустели торговые центры. Эксперты говорят, что отток посетителей сопоставим с самыми жесткими периодами коронавирусных локдаунов. Участники рынка считают, что в очередной кризисный период им должны помогать региональные власти — вплоть до выделения бюджетных субсидий. За последние недели трафик в российских ТРЦ в среднем по рынку упал на 7,4%. Экспертное сообщество бьет тревогу. Падение арендного дохода, по оценке бизнесменов, уже составляет 35-45% (представители ТРЦ сравнивали данные с допандемийным 2019 годом). Снижение числа посетителей отмечают не только расположенные в ТЦ магазины, но и кинотеатры, рестораны, фитнес-центры. Например, спустя неделю после объявленной 21 сентября частичной мобилизации у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов

Участники пресс-конференции:

Президент Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко;

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ;

; Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева;

Генеральный директор компании Comscore в России, член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова сегодня ситуация с посещаемостью ТЦ, кинотеатров, ресторанов и фитнес-центров?

Как бизнес адаптируется к новым обстоятельствам?

На сколько падает прибыль?

Когда ситуация может восстановиться?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



