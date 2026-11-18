20.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Богатые не платят? Где заканчиваются алименты и начинается обогащение бывшей»
Конституционный суд России разрешил снижать размер алиментов для родителей со сверхвысокими доходами, если выплаты, рассчитанные по стандартной доле от заработка, существенно превышают реальные и разумные потребности ребёнка. Соответствующее постановление было принято 17 ноября 2026 года по жалобе футболиста Матвея Сафонова, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен» и сборную России.
Согласно действующему Семейному кодексу, на одного ребёнка обычно взыскивается четверть дохода родителя, на двух детей — треть, на трёх и более — половина. Однако теперь суды смогут уменьшать долю выплат или устанавливать алименты в твёрдой денежной сумме, если доходы плательщика настолько велики, что стандартный расчёт приводит к суммам, не оправданным потребностями несовершеннолетнего.
Конституционный суд также обозначил ориентир: доход свыше 200 тысяч рублей в месяц относится к категории высокого, а алименты, существенно превышающие эту сумму, в частности 300 тысяч рублей, могут рассматриваться как достаточные для обеспечения потребностей ребёнка. При этом суды обязаны учитывать возраст, здоровье, образование, место проживания и привычный уровень жизни несовершеннолетнего. Снижение выплат не должно ущемлять его интересы.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему Конституционный суд решил пересмотреть подход к расчету алиментов?
- Можно ли теперь снизить алименты, если родитель зарабатывает миллионы?
- Кто будет определять реальные потребности ребенка?
- Может ли суд снизить алименты без согласия второго родителя?
- Как новое решение повлияет но уже действующие алиментные соглашения
- Не приведет ли решение КС к массовому сокращению алиментов?
- Можно ли будет пересмотреть уже накопившуюся задолжность?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;
- Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая;
- Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева;
Приглашены:
- Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8