20.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Богатые не платят? Где заканчиваются алименты и начинается обогащение бывшей»

Конституционный суд России разрешил снижать размер алиментов для родителей со сверхвысокими доходами, если выплаты, рассчитанные по стандартной доле от заработка, существенно превышают реальные и разумные потребности ребёнка. Соответствующее постановление было принято 17 ноября 2026 года по жалобе футболиста Матвея Сафонова, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен» и сборную России.

Согласно действующему Семейному кодексу, на одного ребёнка обычно взыскивается четверть дохода родителя, на двух детей — треть, на трёх и более — половина. Однако теперь суды смогут уменьшать долю выплат или устанавливать алименты в твёрдой денежной сумме, если доходы плательщика настолько велики, что стандартный расчёт приводит к суммам, не оправданным потребностями несовершеннолетнего.

Конституционный суд также обозначил ориентир: доход свыше 200 тысяч рублей в месяц относится к категории высокого, а алименты, существенно превышающие эту сумму, в частности 300 тысяч рублей, могут рассматриваться как достаточные для обеспечения потребностей ребёнка. При этом суды обязаны учитывать возраст, здоровье, образование, место проживания и привычный уровень жизни несовершеннолетнего. Снижение выплат не должно ущемлять его интересы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему Конституционный суд решил пересмотреть подход к расчету алиментов?

Можно ли теперь снизить алименты, если родитель зарабатывает миллионы?

Кто будет определять реальные потребности ребенка?

Может ли суд снизить алименты без согласия второго родителя?

Как новое решение повлияет но уже действующие алиментные соглашения

Не приведет ли решение КС к массовому сокращению алиментов?

Можно ли будет пересмотреть уже накопившуюся задолжность?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая;

Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева;

Приглашены:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

