«Бизнес развалится»: Предприниматели просят отсрочек от мобилизации для ключевых сотрудников

Бизнес развалится без ключевых сотрудников и люди пойдут на биржу труда, государству это невыгодно, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН.

«Часть людей уволилась, часть людей куда-то уехала… Мы заметили такую тенденцию: так как у нас работает большее число людей из бывших союзных республик, имеющих двойное гражданство, они уехали к родителям и увезли детей. В этом смысле проблема есть. Но нас больше смущает ситуация, что ключевой сотрудник, от которого всё зависит, уходя по мобилизации, не может быть владельцем бизнеса. А передать бизнес он не может! А у него кредиты. Он через три месяца вернётся к разбитому корыту, а ему говорят: ты еще и кредит должен вернуть… Я считаю, что понятие «ключевой сотрудник» нужно ввести. Государству невыгодно взять человека, из-за которого развалится бизнес и его 15 сотрудников пойдут на биржу труда», - подчеркнул Бухаров.

Киноиндустрию спасет только масштабная программа импортозамещения и производство контента в большом объеме, заявил ранее генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.

