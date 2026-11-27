03.12.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От вседозволенности к диктатуре: Родители больше не справляются с детьми?»

В Сети набирают популярность видео с жалобами родителей, которые все чаще сталкиваются с неуважением со стороны своих детей. Дети бьют и царапают матерей, игнорируют запреты и психуют из-за отказов.

Эпоха мягкого воспитания, бесконечных объяснений, переговоров с ребёнком и попыток быть ему другом, а не строгим родителем, похоже, постепенно уступает место противоположной тенденции — жёсткой дисциплине, тотальному контролю и возвращению авторитарных методов. Сегодня всё чаще обсуждают детскую вседозволенность, неумение принимать отказ, эмоциональные истерики, проблемы с дисциплиной и нежелание родителей конфликтовать с собственными детьми. На смену мягким договорённостям приходят жёсткие правила, ограничения гаджетов, контроль поведения и убеждение, что ребёнку необходимо научиться слышать слово «нет». По данным ВЦИОМ, 75% родителей стараются влиять на детей с помощью бесед и убеждения, а 14% используют телесные наказания.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему родители боятся говорить детям «нет»?

Как уважение к ребёнку превращается во вседозволенность?

Почему современные дети не принимают отказ?

Можно ли воспитать ребенка без наказаний?

Как родительское выгорание влияет на строгость воспитания?

Как найти баланс между свободой ребёнка и авторитетом родителя?

Участники пресс-конференции:

председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая;

исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский ;

; психолог Ольга Сушкова-Назарова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



