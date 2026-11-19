25.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Супербактерии» наступают: мир на пороге дефицита эффективных антибиотиков?»

Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.

Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов. В частности, число инфекций крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в странах ЕС выросло на 72% в 2025 году по сравнению с 2019 годом. Некоторые штаммы приобрели устойчивость даже к современным антибиотикам, которые разрабатывались специально для борьбы с подобными инфекциями. В наиболее тяжёлых случаях у врачей практически не остаётся эффективных вариантов лечения.

Масштабы угрозы подтверждает и статистика смертности: в 2021 году с бактериальной антибиотикорезистентностью были связаны около 4,71 млн смертей во всём мире, причём примерно 1,14 млн непосредственно обусловлены устойчивостью бактерий к препаратам.





Насколько опасна «супербактерия» и почему её так сложно победить?

Почему антибиотики перестают действовать на привычные инфекции?

Может ли инфекция выйти за пределы медицинских учреждений?

Насколько высок риск распространения подобных бактерий в России?

Есть ли в российских больницах случаи выявления устойчивых штаммов?

Что необходимо сделать, чтобы остановить распространение антибиотикорезистентности?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

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