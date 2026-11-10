12.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «90-е и "нулевые": Как изменились корпоративы в этом году?»



Подготовка к новогоднему корпоративному сезону в России уже набирает обороты. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Компании всё чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей. Шура, Татьяна Буланова, группы «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту» вновь оказываются в центре внимания заказчиков.



По данным представителей музыкальной индустрии, в числе наиболее востребованных артистов предстоящего новогоднего сезона также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. При этом именно исполнители 90-х и нулевых годов демонстрируют новую волну популярности. Эксперты связывают это с ностальгией по знакомой музыке, возвращением интереса к культуре прошлых десятилетий и желанием компаний создать на празднике атмосферу общего веселья.



Предновогодний период традиционно становится самым прибыльным временем для артистов. По оценкам представителей шоу-бизнеса, гонорары отдельных исполнителей за одно выступление в новогоднюю ночь могут достигать 15–20 миллионов рублей. При этом стоимость зависит от популярности артиста, продолжительности выступления, даты и условий организации мероприятия.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему в этом году вырос спрос на артистов 90-х и 2000-х?

Какие артисты сегодня наиболее востребованы на корпоративах?

Кто из звезд прошлого переживает вторую волну популярности?

Насколько выросли гонорары артистов перед Новым годом?

Сколько в среднем стоит выступление популярного артиста?

Можно ли назвать ностальгию главным трендом корпоративного сезона?





Участники пресс-конференции:



глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников;

основатель платформы TopHit Игорь Краев;

музыкальный продюсер Игорь Сандлер.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



