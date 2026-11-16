17.11.2026 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной: «Вино с доставкой: Почта России выходит на алкогольный рынок».



Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий экспериментальную онлайн-продажу российского вина через сайт «Почты России». Инициатива предполагает запуск пилотного проекта в Москве и Московской области в 2027–2029 годах. Покупателям станут доступны российские тихие, игристые и креплёные вина, а оформить заказ можно будет через сайт почтового оператора с подтверждением возраста посредством «Госуслуг». При этом получить покупку разрешат не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.



Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники считают, что легализация онлайн-продаж поможет вывести рынок из тени и расширить возможности российских производителей. Противники опасаются, что новый канал торговли сделает алкоголь более доступным и создаст дополнительные риски, в том числе для несовершеннолетних.



По данным Минцифры, в 2024 году было заблокировано около 8 тысяч сайтов, через которые можно было заказать алкоголь дистанционно, а в 2025 году — уже около 25 тысяч. Сам рынок нелегальной онлайн-торговли алкоголем, по оценке ведомства, может составлять 30–50 млрд рублей.





В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Когда начнутся онлайн-продажи вина через «Почту России»?

Почему для эксперимента выбрали именно Москву и Московскую область?

Как будут проверять возраст покупателей?

Насколько вырастет доступность алкоголя для россиян?

Не приведёт ли инициатива к увеличению потребления спиртного?

Как будут бороться с нелегальной онлайн-торговлей алкоголем?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 10:30



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

