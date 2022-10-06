«Лучше, чем в пандемию»: Рестораторы не видят серьезных проблем в отрасли

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что острых проблем с посещаемостью сейчас нет. 

Сентябрь всегда не самый активный месяц по посещаемости, но сейчас ситуация лучше, чем во время пандемии, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН.

«Сентябрь такой сам по себе, сегодня горизонт планирования чуть побольше, чем во время пандемии. Сейчас в связи с информационным давлением горизонт планирования - месяц. У всех дела обстоят по-разному. Пока никаких острых проблем, например, как во время ковида, сегодня нет», - отметил он.

Ранее Дмитрий Москаленко в пресс-центре НСН рассказал, как торговые центры реагируют на уход западных компаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:МобилизацияСанкции Против РоссииРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры