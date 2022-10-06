«Мальчиков на девочек?» Фитнес-индустрии предрекли кадровые проблемы из-за мобилизации

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН заявила о кадровых проблемах в отрасли на фоне объявления в стране частичной мобилизации.

«Мы не знаем, какое количество повесток пришло клиентам, но знаем, какое количество пришло к сотрудникам фитнес-клубом. Это примерно 3-4% людей, сотрудников ушли с повестками, и еще 2-3% уехали. Кем замещать – сложный вопрос: у тренера должно быть специальное физкультурное образование и еще примерно полтора-два года, чтобы он научился профессионально тренировать и никого не покалечил… Поэтому заменить мальчиков на девочек по щелчку пальцев вряд ли удастся. Для нас это будет серьезная кадровая проблема», - поделилась она.

Ранее Киселева отметила, что люди из-за паники и информационного фона стали меньше посещать фитнес-центры, выручка в первую неделю после 21 сентября упала на 30%.

