«Индустрия рухнула»: Владельцы кинотеатров заявили о потери 75% зрителей

Заменить голливудские фильмы российскими в ближайшее время не получится, зрители все чаще отказываются от посещения кинотеатров, заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Если в 2020 году у нас было понимание, что когда-то локдаун закончится, пойдет вакцинация и всё начнёт восстанавливаться, то сейчас никакого лучика света в ближайшем обозримом будущем не предвидится. Вся структура киноиндустрии рухнула, в том числе с уходом Голливуда, который всегда давал 2/3 кассовых сборов. В марте всё ушло, заместить это всё российским контентом невозможно, несмотря на выделенные российским кинопроизводителям после декабря 14,5 млрд в год. Это много, но цикл производства – это два, по большим фильмам – три года. И мы ни в 2022, ни в 2023 году мы снятых на эти деньги фильмов не увидим», - рассказал он.

По словам Исаева, кинотеатры в летний период «просели» в четыре раза, государство не спешит оказывать индустрии финансовую поддержку.

«С уходом крупного контента мы в этом году просели в разы. Полноценные три месяца этого лета по сравнению с тремя месяцами доковидного 2019 года – у нас просадка по валовым сборам в 74%, по зрителям – 75%. То есть мы летом просели в четыре раза! За лето закрылось 126 кинотеатров относительно к февралю. На пике закрытия в июле был закрыт 41% залов из 5,5, тысяч. Все наши просьбы и крики о помощи к государству, в отличие от 2020 года, ни к чему пока не привели. Ни денег, ни косвенной финансовой помощи мы не получили, хотя надежда еще есть. Всё это перенесено на следующий год», - добавил он.

Люди из-за паники и информационного фона стали меньше посещать фитнес-центры, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН.

