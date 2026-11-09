13.11.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сам себе начальник: Новые правила для самозанятых в России»

ФНС начала тестировать скоринговую модель, которая позволит автоматически выявлять случаи сокрытия доходов через неправомерное аннулирование чеков в приложении «Мой налог». Система анализирует частоту отмен чеков, а также случаи их аннулирования банками и цифровыми платформами. Первые результаты уже есть: за девять месяцев 2026 года к ответственности привлекли около 3 тысяч самозанятых, общая сумма штрафов составила порядка 300 млн рублей. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 20% от скрытой суммы, за повторное — 100%.

Самозанятость в России продолжает набирать популярность. По данным ФНС, к середине 2026 года количество зарегистрированных самозанятых приблизилось к 17 млн человек. Это более чем на 20% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями остаются услуги такси, доставка, ремонт, индустрия красоты, маркетинг и аренда недвижимости.

В 2026 году для самозанятых появились новые возможности. С 1 января стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию: теперь работающие на себя могут самостоятельно платить взносы и получать оплачиваемые больничные. С 1 октября для самозанятых вводится ограничение на работу с одним заказчиком — не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.

Кроме того, обсуждается увеличение максимального годового дохода самозанятых с нынешних 2,4 млн до 4,3 млн рублей. Это позволит большему числу специалистов работать в рамках льготного налогового режима.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Сколько самозанятых сегодня в России?

Почему ФНС усиливает контроль за доходами самозанятых?

Как работает новая система автоматического контроля ФНС?

В каких сферах больше всего самозанятых?

Изменится ли налоговая ставка для самозанятых?

Почему работодатели переводят сотрудников в самозанятые?

Какие новые гарантии появились у самозанятых в 2026 году?

Какие изменения для самозанятых могут произойти в ближайшие 2-3 года?

Участники пресс-конференции:

доктор экономических наук, депутат Госдумы РФ VIII созыва Михаил Делягин;

эксперт по финансам и налоговый консультант Ольга Оболенская;

юрист

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







