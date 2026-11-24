26.11.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Главная задача материнства: Как сохранить здоровье детей в современном мире?»

Накануне Дня матери тема семьи звучит не только как повод для тёплых поздравлений, но и как вопрос о том, как уберечь детей. Мать первой замечает, что подросток стал скрытным и замкнутым, и готова быть рядом в самую трудную минуту. Но сегодня угрозы проникают в экран смартфона: азартные игры, вейпы, энергетики и другие вредные товары, которые курьеры привозят прямо до двери, пока мать на работе.



Роскомнадзор блокирует десятки тысяч сайтов с доставкой вредной продукции в год, а они появляются под новым адресом. Нелегальные продавцы не проверяют возраст покупателя, а родители узнают о заказе слишком поздно. Ключевой вопрос: как закрыть несовершеннолетним доступ к нелегальному цифровому контенту и онлайн-витринам и что для этого должно сделать государство?



В ходе конференции эксперты обсудят следующие вопросы:



· Как азартные игры, вейпы, энергетики и другие вредные товары бьют по здоровью детей и подростков и почему одного родительского контроля уже недостаточно?

· Почему блокировки сайтов не успевают за рынком и какие меры нужны для снижения рисков?

· Как давить на подпольную торговлю по всей цепочке: на организаторов и операторов площадок, на нелегальных курьеров и на условия, в которых такая торговля выгодна?

· Почему курьер — слабое звено нелегальной цепочки и какие меры сделают доставку невыгодной?





Участники пресс-конференции:



· Дмитрий Владимирович Сизякин, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ;

· Вячеслав Александрович Шуров, врач‑психиатр, нарколог, психотерапевт;

· Валерий Валерьевич Корнеев, председатель Союза «Цифровой мир».







Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 10:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

