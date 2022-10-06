«Никому не нужно»: Кинотеатры заявили о провале идеи показывать старое кино

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что заработать в таком формате работы удалось только на фильмах «Брат» и «Брат-2». 

Показ старых картин не привлекает массового зрителя в кинотеатры, как и индийские фильмы, заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«В масштабе страны из всех наших попыток показывать старое кино, делать перевыпуски, были успешны только «Брат» и «Брат-2», она на фоне спецоперации они хорошо легли на информационную повестку, геополитический общий фон и эмоцию. Это монетизировалось в несколько десятков миллионов рублей в кинопрокате. Ни один другой перевыпущенный фильм не имел такого успеха, это никому не нужно, это смотрят на экранах телевизора, равно как не имел успеха и нестандартный контент в виде индийского, китайского кино. Индийское кино за весенне-летний период дало меньше 0,3% кассовых сборов: на него ходят только индусы, которые живут в наших городах», - объяснил он.

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По его словам, в этом смысле выручка выросла только у столичного кинотеатра «Иллюзион», который может показывать архивы Госфильмофонда.

«Московский кинотеатр «Иллюзион» - редкий случай, когда всё замечательно. У него выручка выросла не только к 2021 году, но и к 2019 году, потому что сейчас на фоне отсутствия контента, блокбастеров, поп-корнового кино определенный сегмент зрителей заинтересовался чем-то нестандартным, в том числе и старым контентом. Архивы Госфильмофонда, которым и принадлежит «Иллюзион», они очень богатые – показывай не хочу. В таких редких кейсах всё хорошо», - добавил он.

Люди из-за паники и информационного фона стали меньше посещать фитнес-центры, заявила ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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