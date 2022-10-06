«Никому не нужно»: Кинотеатры заявили о провале идеи показывать старое кино

Показ старых картин не привлекает массового зрителя в кинотеатры, как и индийские фильмы, заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«В масштабе страны из всех наших попыток показывать старое кино, делать перевыпуски, были успешны только «Брат» и «Брат-2», она на фоне спецоперации они хорошо легли на информационную повестку, геополитический общий фон и эмоцию. Это монетизировалось в несколько десятков миллионов рублей в кинопрокате. Ни один другой перевыпущенный фильм не имел такого успеха, это никому не нужно, это смотрят на экранах телевизора, равно как не имел успеха и нестандартный контент в виде индийского, китайского кино. Индийское кино за весенне-летний период дало меньше 0,3% кассовых сборов: на него ходят только индусы, которые живут в наших городах», - объяснил он.