Президент РСТЦ: Посещаемость торговых центров в России упала на 15%
Дмитрий Москаленко отметил, что в зависимости от региона ситуация может быть хуже или лучше, некоторые объекты даже смогли поднять выручку.
Посещаемость торговых центров в России в среднем упала на 15%, но все зависит от региона, заявил президент Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в пресс-центре НСН.
«По нашим данным, посещаемость упала до 7 до 15%. Были оценки и 30, и 40%. Возможно, такие исключения были, мы такого не видели. Хотя и 20% в среднем по России на текущий момент может быть. В каждом регионе может быт по-разному, есть объекты, которые выручку подняли, а есть те, которые уже долго не поднимут», - рассказал он.
Ранее Дмитрий Москаленко в пресс-центре НСН рассказал, как торговые центры реагируют на уход западных компаний.
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