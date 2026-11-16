пресс-конференции
Анонс

Массовые отгулы и тихие увольнения: Как изменится рынок труда до конца года?

Информация

Начало конференции

12:00

17 ноября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

17.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовые отгулы и тихие увольнения: Как изменится рынок труда до конца года?»

Российский рынок труда постепенно переходит от кадрового дефицита к экономии на персонале. Вместо громких массовых увольнений работодатели всё чаще прибегают к так называемым «тихим сокращениям»: замораживают вакансии, не ищут замену уволившимся сотрудникам, объединяют должности и перераспределяют обязанности между оставшимися работниками.

Согласно исследованию «Актион Финансы», проведённому в октябре 2026 года среди 637 российских компаний, 38,5% работодателей планируют не искать замену сотрудникам, которые уйдут из компании в 2027 году. При этом 19,3% организаций намерены проводить прямые сокращения штата, 23,1% собираются ограничить наём новых сотрудников, а треть компаний планирует перераспределять обязанности между подразделениями. Кроме того, 50,1% опрошенных намерены передавать часть функций технологиям и автоматизировать рабочие процессы.

При этом официальная безработица пока остаётся на исторически низком уровне: по данным Центра макроэкономических исследований Сбера, в августе 2026 года она составляла около 2,3%. Однако охлаждение рынка труда уже проявляется в сокращении вакансий, замедлении найма и более осторожной политике работодателей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Насколько масштабным стало явление «тихих сокращений» в России?
  • Какие отрасли первыми начали сокращать персонал?
  • Какие профессии находятся в зоне наибольшего риска?
  • Как искусственный интеллект влияет на сокращение рабочих мест?
  • Какие признаки указывают на то, что компания готовится сокращать штат?
  • Насколько сложно сегодня найти новую работу после увольнения?
  • Как сотруднику защитить свои трудовые права при «тихом сокращении»?

Участники пресс-конференции:

  • член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов;
  • HR-эксперт Ольга Мещерякова

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

партнеры

пресс-конференции