«Нужно жанровое кино»: Владельцы кинотеатров назвали способ спасения отрасли

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, что только масштабная программа импортозамещения контента в долгосрочной перспективе позволит индустрии выжить и развиваться. 

Киноиндустрию спасет только масштабная программа импортозамещения и производство контента в большом объеме, заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Из методов работы, которые у нас сейчас есть в наличии, это работа с нестандартным контентом, но в массе это непривлекательно для зрителей. Большие надежды отрасль возлагает на премьеры и законопроект, который может привести к трансформации потребления пока незаконного голливудского контента. По сути, спасет киноиндустрию масштабная программа импортозамещения и производство контента в большом объеме. Тот контент который ушел, мы должны научиться его производить сами. Нам нужно много жанрового кино», - отметил он.

При этом деньги на новые российские фильмы были выделены в конце 2021 года, так что цикл производства не позволит выпустить их в прокат в 2022-2023 годах, говорил он ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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