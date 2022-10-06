«Нужно жанровое кино»: Владельцы кинотеатров назвали способ спасения отрасли
Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, что только масштабная программа импортозамещения контента в долгосрочной перспективе позволит индустрии выжить и развиваться.
Киноиндустрию спасет только масштабная программа импортозамещения и производство контента в большом объеме, заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН.
«Из методов работы, которые у нас сейчас есть в наличии, это работа с нестандартным контентом, но в массе это непривлекательно для зрителей. Большие надежды отрасль возлагает на премьеры и законопроект, который может привести к трансформации потребления пока незаконного голливудского контента. По сути, спасет киноиндустрию масштабная программа импортозамещения и производство контента в большом объеме. Тот контент который ушел, мы должны научиться его производить сами. Нам нужно много жанрового кино», - отметил он.
При этом деньги на новые российские фильмы были выделены в конце 2021 года, так что цикл производства не позволит выпустить их в прокат в 2022-2023 годах, говорил он ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- В ЛНР рассказали об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово
- В Киеве призвали «миротворцев» не решать судьбу Украины
- Песков заявил, что Путин отпразднует свой день рождения в Санкт-Петербурге
- Матвиенко призвала к переговорам парламенты России и Украины
- Лукашенко ввёл в Белоруссии запрет на повышение цен
- В Кремле оценили слова Маска о тяготении востока Украины к России
- Песков: решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем
- Песков назвал «уткой» данные о 700 тысячах уехавших из страны россиян
- Член СПЧ пожаловался на задержку выплат мобилизованным
- Задачей мобилизованных россиян в Запорожской области назвали защиту тыла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru