23.11.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В бой идут одни старики: почему пенсионеры продолжают искать работу?»



На российском рынке труда стремительно растёт активность соискателей старшего возраста. В 2026 году количество резюме россиян старше 55 лет увеличилось на 15%. Только за первый квартал представители этой возрастной категории разместили или обновили более 903 тысяч резюме, а работодатели направили им около 1,1 млн приглашений на вакансии.



При этом тенденция затрагивает и более старшее поколение: за январь–сентябрь 2026 года доля соискателей в возрасте 55–64 лет среди новых и обновлённых резюме выросла с 6,2% до 7,3%, а среди кандидатов старше 65 лет — с 1,2% до 2%. Ещё в 2024 году количество резюме специалистов старше 61 года увеличилось на 25%, достигнув 500 тысяч анкет.



Больше всего вакансий для возрастных кандидатов предлагают в торговле (27%), на позициях без требований к специальной подготовке (26%), в транспорте и логистике (18%), офисных службах (17%) и строительстве (15%). При этом средние зарплатные предложения для пенсионеров в транспортной отрасли достигают 102 тысяч рублей, в строительстве — 91 тысячи, а в производстве — 88 тысяч рублей.



Однако рост активности соискателей не означает, что возрастные кандидаты избавились от трудностей при трудоустройстве. По оценкам HR-экспертов, лишь 30–35% работодателей готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами, тогда как около 40% компаний вообще не рассматривают таких соискателей.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему россияне после 55 лет стали активнее искать работу?

Какие профессии наиболее доступны людям старшего возраста?

Готовы ли работодатели брать сотрудников старше 60 лет?

Какие преимущества есть у возрастных кандидатов?

Можно ли построить новую карьеру после выхода на пенсию?

Станут ли пенсионеры одним из главных кадровых резервов России?



Участники пресс-конференции:



Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский

HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

