Фитнес-клубы потеряли около 30% выручки после объявления мобилизации
Руководитель World Gym в России Ольга Киселева отметила, что отрасль надеется на стабилизацию ситуации с выручкой в течение месяца.
Люди из-за паники и информационного фона стали меньше посещать фитнес-центры, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН.
«Первую неделю после 21 сентября падение составило 30% и более в выручке у более чем 50% ответивших игроков . Мы опросили порядка 500 фитнес-клубов из 1500. Есть компании ,у которых выручка выросла на 1-2%, но это зависит от локации. Для руководитель World Gym тенденция в падении объема денег в первую неделю была. У фитнеса сентябрь – самый активный месяц, это всегда пик сезона. А сейчас мы видим, что помимо объема денег у нас падает и трафик, объем посещения: не на 30-50%, но люди с уже купленными абонементами перестают ходить на фоне такого информационного фона. Мы сравниваем февраль и сентябрь по динамике. После февраля ы стабилизировались в течение четырех-пятин недель, перестали падать. Вероятнее всего, надеемся, что сентябрь-октябрь покажут такую же динамику», - рассказала она.
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