30.11.2026 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги 2026 года в зерновой отрасли: Основные показатели и перспективы развития».

Россия завершает год с серьёзными контрастами в зерновой отрасли: урожай остаётся на высоком уровне, однако экспортные показатели демонстрируют резкое падение. По оценкам Минсельхоза, сбор зерна в 2026 году ожидается на уровне 140 млн тонн, в том числе около 93 млн тонн пшеницы уже было собрано к началу октября в бункерном весе. При этом за первые четыре месяца нового сельхозсезона — с июля по октябрь — российские порты отправили на экспорт всего 11,2 млн тонн зерна, против 24,2 млн тонн годом ранее. Поставки пшеницы сократились в 2,4 раза — с 18,8 до 7,8 млн тонн.

Меняется и география экспорта: на фоне логистических трудностей отгрузки через Азово-Черноморские порты упали в 4,7 раза, до 4,2 млн тонн, а балтийское направление, напротив, стало одним из ключевых — экспорт через Балтику вырос почти в 10 раз, до 2,9 млн тонн. Российская пшеница также теряет в цене: с начала сезона экспортная стоимость снизилась на 6,7%, до 200 долларов за тонну. При этом по итогам предыдущего сезона Россия поставила на внешние рынки более 61 млн тонн зерновых и зернобобовых, увеличив экспорт на 11%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какими итогами 2026 год завершается для российского зернового рынка?

Какой урожай зерна удалось собрать в этом году?

Почему экспорт зерна существенно снизился по сравнению с прошлым сезоном?

Какие страны сегодня являются главными покупателями российского зерна?

Может ли снижение экспортных поставок повлиять на внутренние цены на хлеб и муку?

Каковы прогнозы по урожаю и экспорту зерна на 2027 год?

Участники пресс-конференции:

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский;

Эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

