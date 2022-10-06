Президент совета торговых центров заявил о дисбалансе прибытия и убытия брендов в ТЦ
Дмитрий Москаленко отметил, что при уходе западных брендов 20% арендных площадей освободятся.
Президент Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в пресс-центре НСН рассказал, как торговые центры реагируют на уход западных компаний.
«В целом, конечно, неравное количество магазинов и квадратных метров тех, кто останавливает коммерческую деятельность и уходит с российского рынка и тех, кто вновь прибывает или по франшизе выкупают. По нашей оценке, если даже все магазины с западными брендами, объявившие о закрытии, уйдут вообще, это будет около 20% арендных площадей, половина из них рынком может быть замещена», - рассказал он.
За последние недели трафик в российских ТЦ в среднем по рынку упал на 7,4%. Падение арендного дохода, по оценке бизнесменов, уже составляет 35-45%. Снижение числа посетителей отмечают не только расположенные в ТЦ магазины, но и кинотеатры, рестораны, фитнес-центры. Например, спустя неделю после объявленной 21 сентября частичной мобилизации у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.
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