«Нулевая рентабельность и контроль»: Названы основные проблемы фитнес-отрасли

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН перечислила основные проблемы отрасли, которые предстоит решать в ближайшее время.

«Финансовые показатели тревожат фитнес. И эти кредиты ФОТ 3.0, которые мы сейчас не можем гасит. Я говорила о падении валовой выручки, но ведь у нас и расходная часть выросла – на 20-25%. Если говорить о рентабельности наших бизнесов – конечно, всё очень индивидуально, - но в целом она была 2-3%, а стала около нуля», - поделилась она.

При этом она подчеркнула, что государство сейчас жестко регулирует отрасль, что приводит зачастую к дополнительным необоснованным затратам.

«На фоне всей этой истории мы как культурно-оздоровительная отрасль получаем жёсткое государственное регулирование. Я понимаю необходимость профессиональных стандартов, про риски для здоровья. Но время не очень удачное выбрано для того, чтобы сейчас дополнительные финансовые расходы возлагать на каждого предпринимателя, который должен будет сертифицировать своих сотрудников, их профессионализм… Или давать дополнительную финансовую нагрузку, которые сильно на качество услуг не повлияют. Мне кажется странным этот диссонанс, это для фитнес-индустрии сейчас серьезная проблема», - заключила эксперт.

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