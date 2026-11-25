27.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Москва – столица депрессии: Почему россияне всё чаще покупают антидепрессанты?»

С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом рост спроса наблюдается по всей стране. По данным аналитиков, за январь–октябрь 2026 года россияне приобрели более 23,2 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 21,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 23% в натуральном выражении и на 35% в денежном. Для сравнения: по итогам 2025 года российские аптеки реализовали 22,3 млн упаковок таких препаратов на 20,5 млрд рублей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему россияне стали чаще покупать антидепрессанты?

Действительно ли в России растёт число людей с депрессией?

Какие возрастные группы чаще всего принимают такие препараты?

Насколько опасно принимать препараты без назначения врача?

Можно ли стать зависимым от антидепрессантов?

Как отличить обычную усталость от депрессии?

Участники пресс-конференции:

глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



