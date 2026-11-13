18.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Новогодние каникулы: Где будут отдыхать россияне предстоящей зимой"



Зимний туристический сезон 2026/27 обещает быть насыщенным: россияне всё активнее присматриваются к азиатским направлениям, выбирают пляжный отдых в тёплых странах и планируют путешествия по России. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений этой зимой — Таиланд, Вьетнам, Китай, Египет и Мальдивы. При этом растёт интерес к Китаю, чему способствует введение безвизового режима. Внутри страны традиционно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также северные регионы — Мурманская и Вологодская области.



По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.



При этом меняется и поведение самих туристов: россияне всё чаще ищут более доступные варианты размещения, сравнивают цены и сокращают расходы на дополнительные услуги. Стоимость проживания в российских отелях на зимний сезон также продолжает расти.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Какие зарубежные направления станут самыми популярными зимой 2026/27?

Сколько в среднем обойдется новогодний отпуск за границей?

Какие страны предлагают самый бюджетный зимний отдых?

Насколько популярен внутренний туризм зимой?

Какие направления показывают самый быстрый рост спроса?

Когда выгоднее всего покупать путевки на новогодние каникулы?



Участники пресс-конференции:



заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова;

заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан», член комитета РСТ по внутреннему туризму Оксана Булах;

управляющий директор группы компаний «Островок», руководитель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

