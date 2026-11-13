18.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Новогодние каникулы: Где будут отдыхать россияне предстоящей зимой"
Зимний туристический сезон 2026/27 обещает быть насыщенным: россияне всё активнее присматриваются к азиатским направлениям, выбирают пляжный отдых в тёплых странах и планируют путешествия по России. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений этой зимой — Таиланд, Вьетнам, Китай, Египет и Мальдивы. При этом растёт интерес к Китаю, чему способствует введение безвизового режима. Внутри страны традиционно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также северные регионы — Мурманская и Вологодская области.
По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.
При этом меняется и поведение самих туристов: россияне всё чаще ищут более доступные варианты размещения, сравнивают цены и сокращают расходы на дополнительные услуги. Стоимость проживания в российских отелях на зимний сезон также продолжает расти.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие зарубежные направления станут самыми популярными зимой 2026/27?
- Сколько в среднем обойдется новогодний отпуск за границей?
- Какие страны предлагают самый бюджетный зимний отдых?
- Насколько популярен внутренний туризм зимой?
- Какие направления показывают самый быстрый рост спроса?
- Когда выгоднее всего покупать путевки на новогодние каникулы?
Участники пресс-конференции:
- заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова;
- заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан», член комитета РСТ по внутреннему туризму Оксана Булах;
- управляющий директор группы компаний «Островок», руководитель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8