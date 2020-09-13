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Анонс Пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева 14 сентября 2020 17:00 Редакция НСН Информация Начало конференции 17:00
14 сентября 2020
Адрес проведения
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
регистрация на конференции
14.09.2020 в 17:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
ФОТО: РИА Новости Получайте свежие материалы на почту
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