пресс-конференции
Анонс

Пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева

Информация

Начало конференции

17:00

14 сентября 2020

Адрес проведения

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

14.09.2020 в 17:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАдвокатМихаил Ефремов
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