11.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цифры растут — кошельки нет? Как изменились заработная плата и пенсии в России?»

Средняя зарплата в России продолжает расти: по данным Росстата, в I квартале 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 106 979 рублей, увеличившись за год на 15,1%, а в реальном выражении — на 8,7%. При этом официальная средняя зарплата далеко не всегда отражает доходы большинства россиян: на показатель существенно влияют высокие заработки в отдельных отраслях и регионах. На этом фоне особенно остро стоит вопрос реальных зарплат и медианного дохода.

Не менее важная тема — пенсии. Средний размер назначенной пенсии в России в I квартале 2026 года составил 25 263,52 рубля, увеличившись за год на 8,8%. При этом рост номинальных выплат необходимо рассматривать вместе с динамикой цен. Покупательская способность пенсионеров зависит не только от цифры выплаты, но и от инфляции, цен на услуги и базовые товары.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему средняя зарплата растет, а реальные доходы ощущаются иначе?

Сколько на самом деле зарабатывает большинство россиян?

Хватает ли нынешних пенсий на базовые расходы?

Почему в разных регионах зарплаты сильно отличаются?

Как законодательно улучшить уровень жизни?

Возможно ли появление «13-ой пенсии»?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной думы Александр Воробьев

Заместитель Председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов», политический деятель Андрей Туманов

Государственный деятель, экономист Андрей Подойницын

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



