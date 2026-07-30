5.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» при поддержке Союза «Цифровой мир» состоится пресс-конференция на тему: «Яды, БАДы и мухоморы из интернет-доставки: как защитить здоровье россиян»

Стихийный рост онлайн-торговли товарами со скрытой угрозой для здоровья стал одним из главных вызовов для общественного здравоохранения. Защита граждан требует консолидированных усилий государства, законодательной власти, медицинского и научного сообщества, а также общественных организаций. В ходе пресс-конференции эксперты расскажут, почему опасные для жизни химические вещества продаются онлайн и даже с доставкой, и к каким катастрофическим последствиям приведёт бесконтрольная онлайн-продажа других опасных товаров.

Депутаты Государственной Думы РФ, ведущие токсикологи, медицинские эксперты, блогеры и лидеры общественных объединений обсудят приоритетные направления государственной политики в сфере контроля за оборотом опасных товаров, охраны здоровья и защиты прав потребителей. Выработка эффективных правовых механизмов, которые бы работали на реальное снижение вреда и ограничение оборота опасных товаров в сети, необходима здесь и сейчас.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

· Создание эффективных механизмов законодательного регулирования оборота опасных для здоровья товаров в сети.

· Актуальная статистика отравлений граждан вследствие бесконтрольного приобретения опасных веществ в интернете.

· Ужесточение ответственности за продажу в интернете непроверенных и опасных товаров и недопущение онлайн-продаж алкоголя и табака.

· Усиление межведомственного взаимодействия между Роспотребнадзором, Минздравом, Минцифрой и правоохранительными органами.

· Роль медицинского сообщества и общественных организаций в формировании грамотного потребительского поведения и предупреждении молодёжи об опасностях скрытой токсикологии в сети.

Участники пресс-конференции:

Кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.

Врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов.

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев .

. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по контролю, депутат Дмитрий Гусев .

. Президент Союза блогеров Денис Нырков .

. Доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов Южного федерального университета Иван Сазыкин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

