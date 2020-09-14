Пашаев: У Ефремова есть надежда на уменьшение или отмену срока
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат высказал мнение, что апелляция позволит Ефремову выйти раньше из мест лишения свободы.
«После апелляции, думаю, 1-1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если продолжат [работу по делу], я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор, потому что не исследована ни машина, ни медико. Сколько там нарушений, вы себе не представляете. Я надеюсь, что это будет», - считает Пашаев.
Напомним, ДТП с актером произошло 8 июня. Принадлежащий Михаилу Ефремову автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон на шасси «Лады», которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам колонии. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего одиозного адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.
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