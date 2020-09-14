Пашаев: У Ефремова есть надежда на уменьшение или отмену срока

В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат высказал мнение, что апелляция позволит Ефремову выйти раньше из мест лишения свободы.

«После апелляции, думаю, 1-1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если продолжат [работу по делу], я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор, потому что не исследована ни машина, ни медико. Сколько там нарушений, вы себе не представляете. Я надеюсь, что это будет», - считает Пашаев.