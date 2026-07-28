30.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Шугар мамми. Почему меняется роль мужчины и женщины в обществе?»



Еще недавно финансовая поддержка в отношениях традиционно ассоциировалась с мужчиной, однако сегодня все чаще обсуждается обратная модель — Sugar Mummy, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия пары или зачастую это состоятельная и зрелая женщина, готовая инвестировать свои средства в молодого партнера. Этот феномен активно обсуждается в социальных сетях, на сайтах знакомств и в медиа, вызывая споры о том, является ли это признаком равноправия или свидетельством глубоких изменений в семейных ценностях и гендерных ролях.

На фоне роста числа финансово независимых женщин меняются и представления о мужской роли в отношениях. По данным Росстата, женщины составляют почти половину занятого населения России, а среди руководителей организаций их доля превышает 40%. Одновременно исследования сервисов знакомств показывают, что материальная состоятельность партнера перестает быть главным критерием выбора для многих женщин, тогда как мужчины все чаще готовы строить отношения с более успешными и обеспеченными партнершами.





В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему тренд Sugar Mummy набирает популярность?

Меняется ли роль мужчины в современном обществе?

Почему женщины все чаще становятся финансовыми лидерами семьи?

Влияет ли финансовое неравенство на прочность отношений?

Вызывают ли такие отношения порицание в обществе?

Почему молодое поколение иначе смотрит на распределение ролей в паре?

Как будут выглядеть отношения между мужчиной и женщиной в ближайшие годы?

Имеют ли будущее такие отношения или они краткосрочны?



Участники пресс-конференции:



Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец,

Врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина;

Иерей Валерий Сосковец



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

