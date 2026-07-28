30.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Шугар мамми. Почему меняется роль мужчины и женщины в обществе?»
Еще недавно финансовая поддержка в отношениях традиционно ассоциировалась с мужчиной, однако сегодня все чаще обсуждается обратная модель — Sugar Mummy, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия пары или зачастую это состоятельная и зрелая женщина, готовая инвестировать свои средства в молодого партнера. Этот феномен активно обсуждается в социальных сетях, на сайтах знакомств и в медиа, вызывая споры о том, является ли это признаком равноправия или свидетельством глубоких изменений в семейных ценностях и гендерных ролях.
На фоне роста числа финансово независимых женщин меняются и представления о мужской роли в отношениях. По данным Росстата, женщины составляют почти половину занятого населения России, а среди руководителей организаций их доля превышает 40%. Одновременно исследования сервисов знакомств показывают, что материальная состоятельность партнера перестает быть главным критерием выбора для многих женщин, тогда как мужчины все чаще готовы строить отношения с более успешными и обеспеченными партнершами.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему тренд Sugar Mummy набирает популярность?
- Меняется ли роль мужчины в современном обществе?
- Почему женщины все чаще становятся финансовыми лидерами семьи?
- Влияет ли финансовое неравенство на прочность отношений?
- Вызывают ли такие отношения порицание в обществе?
- Почему молодое поколение иначе смотрит на распределение ролей в паре?
- Как будут выглядеть отношения между мужчиной и женщиной в ближайшие годы?
- Имеют ли будущее такие отношения или они краткосрочны?
Участники пресс-конференции:
- Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец,
- Врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина;
- Иерей Валерий Сосковец
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8