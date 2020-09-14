Пашаев не идет в апелляцию по делу Ефремова

На вопрос журналистов – Значит ли это, что он не идет в апелляцию - Эльман Пашаев ответил коротко: «Нет».

Напомним, ДТП с актером Михаилом Ефремовым произошло 8 июня. Принадлежащий ему автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, разделяющие встречные потоки, и врезался в фургон на шасси «Лады», которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, а также заявил, и заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.







