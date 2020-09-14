Пашаев не идет в апелляцию по делу Ефремова
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат заявил, что больше не будет представлять Ефремова в суде.
«У меня соглашение уже закончилось с Михаилом Ефремовым. Будут защищать другие адвокаты», - уточнил Пашаев.
На вопрос журналистов – Значит ли это, что он не идет в апелляцию - Эльман Пашаев ответил коротко: «Нет».
Напомним, ДТП с актером Михаилом Ефремовым произошло 8 июня. Принадлежащий ему автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, разделяющие встречные потоки, и врезался в фургон на шасси «Лады», которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, а также заявил, и заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.
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