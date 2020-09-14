Пашаев: Ефремову дали 8 лет за позицию и высказывания, но обвинили адвоката

«Только у нас могло такое случиться. Вы знаете за что дали Ефремову 8 лет? Никто об этом не хочет говорить. За его позицию, за его высказывания. А чтобы снять с себя ответственность правоохранительные органы и суд приняли очень хорошую позицию – в этом виноват адвокат, что ему дали 8 лет. Это гениальный подход! Прокурор 11 лет просил, адвокат виноват, что суд дал 8 лет. Наш народ достаточно грамотный, поэтому чтобы отвлечь и исполнить свой заказ – все переложить на адвоката Пашаева – они должны были привести хотя бы один факт - как я непрофессионально защищал Ефремова», - считает Пашаев.

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего одиозного адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила журналистам, что актер Михаил Ефремов недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева.







