12.08.2026 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Урожай 2026. Как меняется сбор сельхозкультур в России?»

В России стартовал сезон уборки урожая-2026. Агропромышленный комплекс страны вновь сталкивается с главными вызовами последних лет: изменением климата, ростом себестоимости производства, необходимостью модернизации техники и поиском новых подходов к повышению эффективности сельского хозяйства.

По предварительным оценкам, урожай зерновых в 2026 году может составить около 139–150 млн тонн в зависимости от сценария развития сезона. Для сравнения: в 2025 году сбор зерна оценивался примерно в 141,2 млн тонн. Производство пшеницы эксперты прогнозируют на уровне около 90–91,5 млн тонн.

Общая посевная площадь под урожай 2026 года, по оценкам Минсельхоза, должна составить более 83 млн гектаров — это выше показателей предыдущего года. Особое внимание уделяется зерновым культурам, масличным, сахарной свекле и овощам.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каким ожидается урожай - 2026 и превзойдет ли он показатели прошлого года?

Какие изменения в структуре посевных площадей произошли в 2026 году (зерновые, масличные, корма, технические культуры)?

Насколько российские аграрии обеспечены современной техникой?

Какие регионы показали наивысшую динамику сбора и почему?

Как погодные условия повлияли на урожайность в регионах России?

Как изменились цены на семена, удобрения и топливо в сезоне 2026 года, и как это повлияло на урожайность и себестоимость?

С какими главными проблемами столкнулись аграрии в новом сезоне?

Участники пресс-конференции:

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский;

Эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



