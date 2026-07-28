31.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «30 лет вместе: как Россия и Китай меняют мировую экономику?»

В 2026 году Россия и Китай отмечают важную дату — 30 лет стратегического партнерства, ставшего одним из ключевых направлений международного и экономического взаимодействия двух стран. Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров России. По итогам 2025 года объем взаимной торговли приблизился к 240 млрд долларов, а структура сотрудничества постепенно меняется: все больше внимания уделяется не только традиционным направлениям, но и отраслям с высокой добавленной стоимостью — технологиям, производству, логистике и инновациям. Как говорят эксперты, российский бизнес меняет подход к работе с Китаем, переходя к квартальному планированию и закупкам крупных партий.

Тем временем, по сообщениям в СМИ, в России число новых иностранных компаний достигло максимума за восемь лет. Основной приток, обеспечили компании из Китая — 58% регистраций.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие отрасли стали главными драйверами сотрудничества?

Может ли Россия и Китай вместе конкурировать на рынке ИИ?

Какие технологии могут стать основой будущего партнерства двух стран?

Какие совместные проекты России и Китая могут появиться в ближайшие годы?

Легко ли китайскому бизнесу в России?

С какими налоговыми рисками связываются российские предприниматели в Китае?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов;

Экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов;

Российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

