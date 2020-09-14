Пашаев назвал смягчающие обстоятельства по делу Ефремова
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат заявил, что Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы незаконно.
«По закону Ефремову ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было 8 лет давать. Закон категорически запрещает. У него: лауреат государственной премии, заслуженный артист России, трое маленьких детей, дочка на иждивении, у него очень серьезная болезнь. Это все смягчающие обстоятельства. Хотя бы больше 6 лет не могли дать», - пояснил Пашаев.
ДТП с актером произошло 8 июня. Ефремов пересек двойную сплошную и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался от полученных травм. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сам актер в ходе заседаний отказался признавать себя виновным по предъявленному обвинению. Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после ДТП. Актер проведет в колонии 8 лет. Сейчас же супруга Ефремова находится в поиске новых адвокатов для мужа.
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