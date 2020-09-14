«Чистейший заказ». Пашаев о деле Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев не увидел политического следа в деле Михаила Ефремова.

В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Отвечая на вопрос о возможном политическом следе в деле Ефремова, Пашаев не признал его наличия, но отметил, что само дело – заказное.

Пашаев заявил об угрозах от следствия за защиту Ефремова

«Политические мотивы появления этого дела, я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актёр. И здесь чистейший заказ в этом деле», - заявил адвокат.

Ранее в ходе пресс-конференции Эльман Пашаев признался о поступающих от следствия угрозах, за защиту Ефремова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ЕфремовЭльман Пашаев
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