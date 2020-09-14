«Чистейший заказ». Пашаев о деле Ефремова

«Политические мотивы появления этого дела, я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актёр. И здесь чистейший заказ в этом деле», - заявил адвокат.

Ранее в ходе пресс-конференции Эльман Пашаев признался о поступающих от следствия угрозах, за защиту Ефремова.

