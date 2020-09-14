«Буду рядом до последнего дня». Пашаев рассказал об отношениях с Ефремовым
Адвокат Эльман Пашаев также объяснил, почему прекратил вести дело Михаила Ефремова.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.
В ходе пресс-конференции он рассказал о своих отношениях со своим подзащитным.
«Я в прекрасных отношениях с Ефремовым. Я всегда им говорил, что в любое время, когда я могу понадобится, я всегда буду рядом. И до последнего дня, пока его не освободят, я всегда буду рядом и помогу. Уйти пришлось из-за колоссального давления, которое оказывалось на его семью, чтобы они от меня отказались», - сообщил Пашаев.
Ранее, отвечая на вопрос о возможном политическом следе в деле Ефремова, Пашаев не признал его наличия, но отметил, что само дело – заказное.
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