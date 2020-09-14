«Буду рядом до последнего дня». Пашаев рассказал об отношениях с Ефремовым

«Я в прекрасных отношениях с Ефремовым. Я всегда им говорил, что в любое время, когда я могу понадобится, я всегда буду рядом. И до последнего дня, пока его не освободят, я всегда буду рядом и помогу. Уйти пришлось из-за колоссального давления, которое оказывалось на его семью, чтобы они от меня отказались», - сообщил Пашаев.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном политическом следе в деле Ефремова, Пашаев не признал его наличия, но отметил, что само дело – заказное.

