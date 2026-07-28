31.07.2026 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый театральный сезон 2026-2027: Чем театры собираются удивлять зрителей?»

Театральный сезон в Москве официально закрыт и наступает время не только гастролей, отпусков, но и подведения итогов, а также активной подготовки к новому сезону, несмотря на то, что некоторые современные театры России перестают жить в ритме сезонности и не ставят афишу на паузу круглый год.

По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. По сообщениям СМИ, самым громким событием стал «Гамлет» в МХТ с Юрием Борисовым. Однако, Олег Меньшиков назвал его «театральной катастрофой», ведь билеты перепродавали за 200 тысяч рублей, а зрители спорили до хрипоты.

Часть Московских театров поднимут занавес после затишья в последние недели августа, остальные - в первой половине сентября.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как завершился театральный сезон этого года?

Какая сегодня посещаемость театров по сравнению с предыдущим годом?

Какие премьеры будут представлены в этом сезоне?

Классика или новые идеи?

Какие актеры будут задействованы в новом сезоне?

Планируются ли гастроли?

На сколько театры сегодня готовы ставить экспериментальные постановки?

Участники пресс-конференции:

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок;

Художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев;

Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили;

Художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10.30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



