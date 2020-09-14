Пашаев заявил, что в деле Ефремова нет ни одного прямого доказательства
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат заявил, что стороной обвинения не было представлено ни одного прямого доказательства вины артиста.
«Нельзя отрицать вины, если бы были прямые доказательства. В деле ни одного прямого доказательства нет. Ефремов же должен был держаться за руль, но отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. А с утра до вечера вам рассказывают, что там есть ДНК Ефремова. А это ДНК Ефремову не принадлежит», - сказал Пашаев.
Он отметил, что ни эпителия, ни потовых следов Ефремова не имеется и предлагал следствию исследовать «пассажирскую часть» автомобиля, раз «говорят, что он на пассажирском сидении сидел. Мы процесс закончим, нам дальше не надо. Мы не пришли выкручиваться или отмазываться».
Ранее Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции высказал мнение, что актера приговорили к 8 годам лишения свободы за его позицию и высказывания.
Напомним, принадлежащий Михаилу Ефремову автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП. Актер проведет в колонии 8 лет.
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