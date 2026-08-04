14.08.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотые рюкзаки. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году?»
До 1 сентября остается все меньше времени, а для родителей начинается традиционный марафон покупок: школьная форма, обувь, рюкзак, спортивная одежда и десятки предметов канцелярии. По актуальным оценкам, полный набор школьных вещей в 2026 году обходится примерно в 37,6 тыс. рублей для мальчика и 43,7 тыс. рублей для девочки. За год стоимость такой корзины выросла примерно на 6,3–6,5%. При этом итоговая сумма существенно зависит от региона, требований конкретной школы и того, насколько родители готовы экономить.
Отдельная статья расходов — школьная форма. В среднем базовый комплект в 2026 году оценивается примерно в 17–18 тыс. рублей. Еще несколько тысяч придется потратить на сменную обувь, спортивную форму и кроссовки.При этом у родителей возникает закономерный вопрос: становится ли форма лучше вместе с ростом цен?
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу в 2026 году?
- На сколько подорожала школьная форма за год?
- Какова стоимость базового комплекта формы?
- Какие материалы сегодня используют для школьной формы?
- Чем опасна синтетическая одежда для ребенка?
- Сколько комплектов формы нужно ребенку на учебный год?
- Каким будет средний чек на школьные покупки в 2026?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
- Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8