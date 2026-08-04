14.08.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотые рюкзаки. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году?»

До 1 сентября остается все меньше времени, а для родителей начинается традиционный марафон покупок: школьная форма, обувь, рюкзак, спортивная одежда и десятки предметов канцелярии. По актуальным оценкам, полный набор школьных вещей в 2026 году обходится примерно в 37,6 тыс. рублей для мальчика и 43,7 тыс. рублей для девочки. За год стоимость такой корзины выросла примерно на 6,3–6,5%. При этом итоговая сумма существенно зависит от региона, требований конкретной школы и того, насколько родители готовы экономить.

Отдельная статья расходов — школьная форма. В среднем базовый комплект в 2026 году оценивается примерно в 17–18 тыс. рублей. Еще несколько тысяч придется потратить на сменную обувь, спортивную форму и кроссовки.При этом у родителей возникает закономерный вопрос: становится ли форма лучше вместе с ростом цен?

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу в 2026 году?

На сколько подорожала школьная форма за год?

Какова стоимость базового комплекта формы?

Какие материалы сегодня используют для школьной формы?

Чем опасна синтетическая одежда для ребенка?

Сколько комплектов формы нужно ребенку на учебный год?

Каким будет средний чек на школьные покупки в 2026?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



