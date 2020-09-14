Пашаев: Если бы не Добровинский, то Ефремов получил бы условный срок

«У меня с Добровинским испортились все отношения во время судебного заседания. Мы даже руки друг другу не жали. Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года. Потому что ДТП - это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие. Мы, когда ездили и предлагали родственникам компенсацию, нам родственники отвечали, что Добровинский обещал им создать условия для заработка денег. То есть на телевидении. Он им сказал: «Суд мой, не трогайте суд». Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу», - заявил адвокат.

Он также объяснил, почему приговор оказался таким суровым.

«Приговор в 2-3 года был невозможным, потому что судили Ефремова, а не гражданина, который преступил закон», - добавил Эльман Пашаев.

Ранее он рассказал о своих отношениях с Михаилом Ефремовым и его семьёй.

