29.07.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «БПЛА залетают в страховку. Как сильно вырос спрос на полисы?»

Атаки беспилотников становятся серьезным вызовом не только для владельцев жилья, но и для российского бизнеса. Если еще год назад риск повреждения жилья или автомобиля из-за БПЛА был редким исключением в страховых договорах, то сегодня многие компании предлагают включить его в стандартные полисы, а интерес со стороны граждан и бизнеса продолжает расти.

По данным страховых компаний, в 2026 году спрос на полисы с покрытием ущерба от БПЛА вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые компании сообщили о кратном увеличении числа обращений уже в марте 2026 года и так же отметили, что каждый второй запрос на страхование квартир и домов включает покрытие риска атаки беспилотников. Для малого бизнеса годовой полис может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Но чтобы подтвердить страховой случай, собственнику нужна справка компетентных органов, фиксирующая обстоятельства и причину ущерба. Единого правового определения атаки БПЛА в законодательстве нет — каждый страховщик прописывает риски и исключения по-своему. Отсюда возникают споры о косвенных убытках, разночтения в трактовке и риск отказа.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько вырос спрос на страхование от атак БПЛА?

Кто чаще оформляет такие полисы – граждане или бизнес?

Во сколько обходится такая страховая защита?

Какие риски покрывает страховка от БПЛА?

Что чаще всего становится объектом страхования?

Компенсируют ли страховщики убытки в полном объёме?

Какие суммы страхования уже были выплачены гражданам?

Как изменился рынок страхования за последние годы?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков

Эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева .

. юрист

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

