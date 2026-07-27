29.07.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «БПЛА залетают в страховку. Как сильно вырос спрос на полисы?»
Атаки беспилотников становятся серьезным вызовом не только для владельцев жилья, но и для российского бизнеса. Если еще год назад риск повреждения жилья или автомобиля из-за БПЛА был редким исключением в страховых договорах, то сегодня многие компании предлагают включить его в стандартные полисы, а интерес со стороны граждан и бизнеса продолжает расти.
По данным страховых компаний, в 2026 году спрос на полисы с покрытием ущерба от БПЛА вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые компании сообщили о кратном увеличении числа обращений уже в марте 2026 года и так же отметили, что каждый второй запрос на страхование квартир и домов включает покрытие риска атаки беспилотников. Для малого бизнеса годовой полис может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Но чтобы подтвердить страховой случай, собственнику нужна справка компетентных органов, фиксирующая обстоятельства и причину ущерба. Единого правового определения атаки БПЛА в законодательстве нет — каждый страховщик прописывает риски и исключения по-своему. Отсюда возникают споры о косвенных убытках, разночтения в трактовке и риск отказа.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько вырос спрос на страхование от атак БПЛА?
- Кто чаще оформляет такие полисы – граждане или бизнес?
- Во сколько обходится такая страховая защита?
- Какие риски покрывает страховка от БПЛА?
- Что чаще всего становится объектом страхования?
- Компенсируют ли страховщики убытки в полном объёме?
- Какие суммы страхования уже были выплачены гражданам?
- Как изменился рынок страхования за последние годы?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков
- Эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева.
- юрист
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8