03.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сокращение числа абортов. Как новые меры помогают преодолеть демографический кризис?»
В России продолжает снижаться число искусственных прерываний беременности. По последним данным, за два года количество абортов сократилось почти на 12%. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в прошлом году более 46 000 россиянок отказались от аборта «по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора».Такие показатели власти связывают с развитием системы доабортного консультирования, расширением мер поддержки семей и комплексной государственной демографической политикой.
По итогам 2025 года естественная убыль населения сохраняется, а суммарный коэффициент рождаемости остается значительно ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину).
В последние годы тема абортов стала одной из центральных в демографической повестке. В различных регионах страны были приняты законы, запрещающие склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, а также введены административные штрафы за подобные действия. Продолжается обсуждение ограничения проведения абортов в частных медицинских организациях: часть регионов уже существенно сократила число частных клиник, оказывающих такие услуги, а соответствующие инициативы неоднократно выносились на федеральный уровень.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что поспособствовало снижению числа абортов?
- Какую роль играет доабортное консультирование?
- Нужны ли дополнительные ограничения абортов?
- Как сегодня стимулируется рождаемость?
- Достаточно ли существует программ по поддержке семей с детьми?
- Почему россияне откладывают рождение детей?
- Как сохранить репродуктивное здоровье женщин?
- Какие демографические показатели в стране?
- Почему растет число диагнозов – «бесплодие»?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
- Психолог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8