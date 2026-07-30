03.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сокращение числа абортов. Как новые меры помогают преодолеть демографический кризис?»

В России продолжает снижаться число искусственных прерываний беременности. По последним данным, за два года количество абортов сократилось почти на 12%. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в прошлом году более 46 000 россиянок отказались от аборта «по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора».Такие показатели власти связывают с развитием системы доабортного консультирования, расширением мер поддержки семей и комплексной государственной демографической политикой.

По итогам 2025 года естественная убыль населения сохраняется, а суммарный коэффициент рождаемости остается значительно ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину).

В последние годы тема абортов стала одной из центральных в демографической повестке. В различных регионах страны были приняты законы, запрещающие склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, а также введены административные штрафы за подобные действия. Продолжается обсуждение ограничения проведения абортов в частных медицинских организациях: часть регионов уже существенно сократила число частных клиник, оказывающих такие услуги, а соответствующие инициативы неоднократно выносились на федеральный уровень.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что поспособствовало снижению числа абортов?

Какую роль играет доабортное консультирование?

Нужны ли дополнительные ограничения абортов?

Как сегодня стимулируется рождаемость?

Достаточно ли существует программ по поддержке семей с детьми?

Почему россияне откладывают рождение детей?

Как сохранить репродуктивное здоровье женщин?

Какие демографические показатели в стране?

Почему растет число диагнозов – «бесплодие»?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

