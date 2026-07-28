30.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Интернет-гигиена: Почему компании стали чаще увольнять за высказывания в соцсетях?»

Социальные сети перестали быть только личным пространством — сегодня один пост, комментарий или репост может повлиять на карьеру человека и репутацию компании. Работодатели все чаще обращают внимание на публичные высказывания сотрудников, особенно если они могут вызвать общественный резонанс, негативно сказаться на имидже бренда или привести к конфликтам внутри коллектива.

В 2026 году компании стали внимательнее относиться к цифровому поведению сотрудников. По данным экспертов, каждая четвертая российская компания уже требует от работников соблюдать этику высказываний в соцсетях. По данным СМИ доля работодателей, которые запрещают публиковать негативные комментарии о компании, выросла до 15%, а полный запрет на размещение информации о работодателе действует уже в 10% организаций.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему работодатели стали чаще следить за соцсетями сотрудников?

За какие публикации могут уволить?

Законно ли увольнение за пост в соцсетях?

Стоит ли разделять личные и рабочие аккаунты?

Как соцсети влияют на репутацию компании?

Как изменились корпоративные правила за последние годы?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



