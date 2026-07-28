30.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Интернет-гигиена: Почему компании стали чаще увольнять за высказывания в соцсетях?»
Социальные сети перестали быть только личным пространством — сегодня один пост, комментарий или репост может повлиять на карьеру человека и репутацию компании. Работодатели все чаще обращают внимание на публичные высказывания сотрудников, особенно если они могут вызвать общественный резонанс, негативно сказаться на имидже бренда или привести к конфликтам внутри коллектива.
В 2026 году компании стали внимательнее относиться к цифровому поведению сотрудников. По данным экспертов, каждая четвертая российская компания уже требует от работников соблюдать этику высказываний в соцсетях. По данным СМИ доля работодателей, которые запрещают публиковать негативные комментарии о компании, выросла до 15%, а полный запрет на размещение информации о работодателе действует уже в 10% организаций.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему работодатели стали чаще следить за соцсетями сотрудников?
- За какие публикации могут уволить?
- Законно ли увольнение за пост в соцсетях?
- Стоит ли разделять личные и рабочие аккаунты?
- Как соцсети влияют на репутацию компании?
- Как изменились корпоративные правила за последние годы?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;
- Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;
- Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8