06.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тысяча исчезновений: почему в России пропадают дети и как их защитить?»

За первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 1000 случаев пропажи несовершеннолетних. По данным анализа сервиса «Где мои дети», с января по июнь поступило 1043 заявки на поиск детей: 996 детей удалось найти живыми, 25 погибли, еще 22 ребенка на данный момент числятся пропавшими без вести.

Наибольшее количество обращений о пропавших детях зафиксировали в Красноярском крае, Свердловской и Приморской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом специалисты отмечают: далеко не всегда исчезновение связано с преступлением. Среди основных причин — самостоятельные уходы подростков из дома, конфликты в семье, желание ребенка уйти от давления или непонимания, а также бытовые ситуации, когда маленькие дети теряются во время прогулок, поездок или массовых мероприятий.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова основная статистика по исчезновениям детей в России в 2026 году?

Какие причины чаще всего приводят к исчезновению несовершеннолетних?

Почему подростки часто уходят из дома самостоятельно?

Как быстро необходимо начать поиск пропавшего ребенка?

Какие действия должны предпринять родители в первые часы после исчезновения?

Какую роль играют поисковые отряды в возвращении детей домой?

Какова статистика разысканных детей сотрудниками вневедомственной охраны за истекший период этого года?

Какие современные технологии помогают в поиске пропавших?

Самые эффективные меры профилактики?

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Офицер Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Сергей Смирнов;

Инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



