06.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тысяча исчезновений: почему в России пропадают дети и как их защитить?»
За первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 1000 случаев пропажи несовершеннолетних. По данным анализа сервиса «Где мои дети», с января по июнь поступило 1043 заявки на поиск детей: 996 детей удалось найти живыми, 25 погибли, еще 22 ребенка на данный момент числятся пропавшими без вести.
Наибольшее количество обращений о пропавших детях зафиксировали в Красноярском крае, Свердловской и Приморской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом специалисты отмечают: далеко не всегда исчезновение связано с преступлением. Среди основных причин — самостоятельные уходы подростков из дома, конфликты в семье, желание ребенка уйти от давления или непонимания, а также бытовые ситуации, когда маленькие дети теряются во время прогулок, поездок или массовых мероприятий.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какова основная статистика по исчезновениям детей в России в 2026 году?
- Какие причины чаще всего приводят к исчезновению несовершеннолетних?
- Почему подростки часто уходят из дома самостоятельно?
- Как быстро необходимо начать поиск пропавшего ребенка?
- Какие действия должны предпринять родители в первые часы после исчезновения?
- Какую роль играют поисковые отряды в возвращении детей домой?
- Какова статистика разысканных детей сотрудниками вневедомственной охраны за истекший период этого года?
- Какие современные технологии помогают в поиске пропавших?
- Самые эффективные меры профилактики?
Участники пресс-конференции:
- Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- Офицер Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Сергей Смирнов;
- Инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8